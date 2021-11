Grupo acusado de matar e queimar motorista de aplicativo no AC vai a júri popular nesta quinta (18)

A vítima foi encontrada carbonizada dentro do carro na Estrada do Quixadá, em Rio Branco, em abril de 2018.

O advogado de Kennedy dos Santos, João Figueiredo Guimarães, de 74 anos, foi preso no mês passado ao tentar entrar com quase meio quilo de drogas, possivelmente maconha e cocaína, no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Por conta disso, segundo a Justiça, a juíza Luana Campos deve passar a defesa do réu para um dos advogados dos demais acusados.

O julgamento tinha sido marcado inicialmente para ocorrer no dia 1º dezembro do ano passado, mas foi adiado por ausência de testemunhas. Depois, foi remarcado para o dia 21 daquele mês e voltou a ser adiado porque o delegado que seria ouvido como testemunha não compareceu.

Denúncia

Sávio Lima chegou a ser considerado foragido, mas acabou preso no início de maio de 2019 quando tentava sair de Rio Branco com droga. Segundo as investigações, Lima contou com a ajuda do irmão, Sidney Silva, e da namorada, Iara Mendes, na execução do crime. Além deles, Kennedy dos Santos é quem dirigia o carro.

Sidney da Silva, Sávio Lima e Iara devem ser julgados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Já o réu Kennedy dos Santos foi pronunciado por ocultação de cadáver.

Arthur Melo levou um tiro na cabeça antes de ser queimado dentro do carro. Na época, o delegado responsável pelo caso, Cristiano Bastos, falou que a vítima foi queimada ainda quando estava viva.

A Uber chegou a enviar ao g1 uma nota na época do crime lamentando a morte do motorista. “Atuava como motorista parceiro, mas, pelas informações obtidas, não estava usando a plataforma no momento do crime. Portanto, o crime não tem qualquer relação com sua atividade pelo aplicativo”, resumiu.

Crime

O crime ocorreu dentro da residência do motorista de aplicativo de transporte, segundo o delegado responsável pelo caso.