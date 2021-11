Grazi Massafera deixa a Globo após 16 anos

- Publicidade-

Grazi Massafera, de 39 anos, deixou definitivamente a TV Globo. O anúncio foi feito pela própria artista, nesta quinta-feira (04), em seu Instagram.

“A primeira vez que apareci na Globo foi no dia 10 de janeiro de 2005. Aquela garota de 23 anos – que foi praticamente enviada pela mãe para o BBB pra tentar mudar de vida – não imaginava que ser estrela de reality show muda mais a gente que ganhar concurso de Miss. Aquela garota, na verdade, não podia sonhar o que viria a seguir: a Globo me acolheria naquela casa não somente por três meses, mas desde então é meu lar, há 16 anos”, iniciou a atriz.

“Hoje, morro de orgulho de minha trajetória porque aquela repórter do Caldeirão do Huck cresceu e se tornou atriz aos olhos de vocês. E hoje eu posso bater peito e dizer que, com tanta dedicação, sim, eu sou atriz. Sou ainda a garota de Jacarezinho, mas agora também sou a mãe que se jogou em tudo que é personagem. Fui a estreante Thelminha, fui Florinda e até Lívia Noronha. Ah, teve também a Deodora, a Michele, a Lucena, a Ester e, claro, ela, a Larissa. Emendei com a Luciane e fiz mais uma Lívia e, por último a Paloma. Isso sem contar a experiência de apresentar o Superbonita”, continuou ela.

“Tudo isso e muito mais eu sou porque esta casa acreditou em mim e nela eu tive alento, afeto e o incentivo para que eu me superasse. Se foi fácil? Não, não foi fácil. Tive também que enfrentar preconceitos e, em alguns momentos, pensei em desistir. Tal qual a vida fui superando obstáculos e me descobri forte e destemida. Foi com esta garra que fiz personagens e amigos, muitos amigos. Hoje finalmente encerro um ciclo de exclusividade na Globo. Saio cheia de gratidão e sabendo que a Globo pode não ser mais meu endereço, mas pode ser razão de visita”, pontuou.

Por fim, Grazi Massafera agradeceu a empresa que a acolheu. “Muito obrigado a todos da Globo por este ciclo. Nos veremos muito em breve e nos reveremos em todas as memórias que deixo nesta emissora que é parte de mim, de minha história e de meu coração”. A despedida, apesar de cheia de gratificação, não é permanente. A atriz ainda pode colaborar com a emissora, entretanto, a partir de agora receberá apenas por obra trabalhada.

De acordo com Gabriel Perline, colunista do Portal iG , Grazi já está sendo disputada por outras empresas, como HBO Max e Netflix , ambas plataformas de streaming. Segundo o jornalista, as negociações com a Netflix estão mais avançadas e já ocorrem há, no mínimo, dois meses. A ideia é que Grazi integre o núcleo de novelas que a empresa está desenvolvendo no Brasil. Fonte: IG