Governo sanciona lei que autoriza repasse de R$ 1 mi para futebol acreano

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), sancionou a lei que autoriza a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) a repassar R$ 1 mi ao futebol acreano. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na manhã desta quarta-feira (24).

A proposta foi aprovada por decisão unânime dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) no dia 10 de novembro. Com a sanção do governador, o plano de trabalho e divisão dos repasses deve ser executado nos próximos dias.

Inicialmente, a SEE havia estabelecido um convênio com à Federação de Futebol do Acre (FFAC), mas o departamento jurídico da secretaria recebeu recomendação da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para ‘ajustamento do instrumento do repasse’, que poderia ser, inclusive, por meio de lei específica.

Entenda a divisão do repasse

Conforme cronograma, R$ 349 mil serão distribuídos proporcionalmente para os clubes do Campeonato Acreano 2021, sendo o campeão o detentor da maior parte.

Como forma de apoio aos clubes do interior, que têm despesas com logística até Rio Branco, serão destinados R$ 24 mil. Náuas, Humaitá e Plácido de Castro receberão R$ 8 mil cada. Outros R$ 34 mil serão destinados ao Acreano Feminino.

Para categorias de base, a lei prevê o repasse de R$ 157 mil aos estaduais sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11. Crônica esportiva e arbitragem também serão contemplados com uma parte do valor total. Atlético-AC e Galvez, que disputam o Campeonato Brasileiro da Série D 2021, receberão R$ 180 mil cada.