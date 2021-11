Governo recebe atletas acreanos medalhistas nos Jogos Escolares Brasileiros

-------- Continua depois da Publicidade--------

Depois de 17 anos sem novas edições, entre os dias 28 de outubro e 5 de novembro deste ano, retornou no Rio de Janeiro, a principal competição desportiva do país – os Jogos Escolares Brasileiros (EJB’s). O Acre teve sua participação com 223 competidores, entre eles, atletas estudantes de escolas estaduais, técnicos, árbitros e oficiais. Esta foi a maior delegação que já participou das competições e que retornou vitoriosa, trazendo para casa medalhas de ouro e de prata em duas das 16 modalidades.

Os atletas foram recebidos pelo governador no Palácio de Rio Branco. Foto: José Caminha/ Secom

Alguns atletas foram recebidos na tarde desta quarta-feira, 10, pelo governador Gladson Cameli, em seu gabinete no Palácio de Rio Branco. A visita teve a participação da secretária de Estado de Educação, Socorro Nery, e ambas autoridades, receberam medalhas simbólicas em agradecimento pelo apoio ao esporte e representatividade do Estado nas competições.

“Todos os nossos atletas estão de parabéns pelo esforço e dedicação ao representar o Acre. A rotina deve ter sido cansativa, entre conciliar estudos com o esporte, mas mostra o nível de superação de vocês. Agradeço a equipe coordenadora, aos professores e a todos os envolvidos nessa vitória”, destacou o governador.

O retorno dos Jogos Escolares Brasileiros se deu por iniciativa da Confederação de Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. No total, mais de 6 mil estudantes-atletas de todo país protagonizaram embates no Parque Olímpico durante os oito dias de evento. O Acre subiu ao pódio duas vezes, recebendo medalhas de ouro, no vôlei de praia e também de prata, no handebol masculino.

“É uma prazer estar retornando com as atividades desportivas que estavam paradas há anos e melhor ainda depois de passarmos por uma pandemia. Fizemos a seletiva, levamos a maior delegação da história e voltamos vitoriosos. Só temos a agradecer pelo apoio e incentivos recebidos pelo nosso Estado”, contou Junior Santiago, diretor de Esportes da Secretaria de Educação.



O diretor de Esportes falou em nome da Secretaria de Educação durante o evento. Foto: José Caminha/ Secom

Representando a equipe de vôlei de praia, o estudante do nono ano da escola Águias do Saber, Brunno Santana, disse ter tido umas de suas melhores experiências de vida, ao participar da competição no Rio de Janeiro.

“Tivemos uma rotina de treinamento muito dura, mas depois da vitória, ficou claro que esse era o caminho. Os nossos adversários eram muito fortes, mas não o suficiente e pretendemos voltar lá no ano que vem, para manter nossa conquista como medalhistas de ouro do vôlei de praia”, disse Bruno.



Brunno Santana faz parte da equipe de vôlei que foi medalha de ouro nos jogos escolares. Foto: José Caminha/ Secom

Representando a equipe que levou medalha de prata no handebol , Leonardo Araújo, de 14 anos é estudante do oitavo ano, no Instituto Odilon Pratagi. Ele agradeceu pela oportunidade de participar de uma competição a nível nacional e contou que a experiência despertou nele a vontade de seguir carreira como atleta.

“Foi gratificante participar dos jogos escolares lá fora, fico grato pela oportunidade e pelos meus treinadores por confiarem no meu potencial e da minha equipe. Quero me manter no esporte enquanto houver oportunidades e no próximo ano, estaremos lá novamente”, finalizou.



Leonardo Araújo é representante da equipe da handebol que foi prata nos jogos escolares. Foto: José Caminha/Secom