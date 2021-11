Governo publica convocação de aprovados no cadastro de reserva do Idaf

- Publicidade-

Em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quarta-feira, 10, o governo publicou a lista da convocação dos aprovados no cadastro de reserva do concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Ao todo, foram convocados 64 aprovados dentre diversas categorias que vão a médicos veterinários, engenheiros agrônomos e técnicos em defesa agropecuária e florestal serão nomeados para atuarem no Idaf.

Os aprovados no certame realizado em fevereiro do ano passado terão prazo de 30 dias para a entrega obrigatória de documentos.