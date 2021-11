Governo lança campanha de arrecadação de brinquedos em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

“Faça uma criança feliz no Natal” é o tema da campanha lançada em Cruzeiro do Sul para arrecadar brinquedos, kits escolares, roupas e outros donativos para crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social em todo Estado.

O governo do Acre lançou, na tarde de sexta-feira, 19, em Cruzeiro do Sul, a Campanha Faça uma criança feliz no Natal Foto: Marcos Santos/Secom

O evento aconteceu nesta sexta-feira, 19, e reuniu, no auditório do Teatro dos Náuas, líderes locais de departamentos, secretarias e autarquias do governo.

Idealizada pelo Gabinete da primeira-dama, Ana Paula Cameli e pela Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM), a ação vem se tornando exemplo de coesão da gestão estadual, que, neste caso, vai propiciar a milhares de crianças a celebração do período natalino com mais dignidade.

Encarregada de coordenar o projeto, a titular da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lima, afirma que, nesta segunda edição, a campanha tem meta de arrecadar cerca de mil brinquedos somente na região do Juruá e que o governo se programa para levar a iniciativa para outras regiões do Acre.

“Essa é mais uma demonstração de respeito de um governo que tem como um dos seus maiores legados o cuidado com as vidas. Assim como outros, esse projeto nasceu no coração do nosso governador Gladson Cameli e estamos unidos para que tudo saia conforme planejado. Esse modelo de gestão itinerante é desafiador, mas, ao mesmo tempo, prazeroso quando assistimos a alegria dos moradores ao receber os nossos serviços em suas comunidades”, pontuou Ana Paula Lima.

Ruth Bernardino, que coordena o núcleo regional da Secretaria Estadual de Educação (SEE), destaca que “esse é o momento propício para ajudar aos que mais necessitam”. “Neste ano, vamos estender a distribuição dos itens arrecadados aos alunos das nossas escolas que ficam localizadas na zona rural”, informou.

A coordenadora regional da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Catiana Rodrigues, garante amplo apoio à ação e classifica a ideia como um momento singular para as crianças. “Temos que parabenizar a todos que idealizaram esse momento, pois é no Natal que temos a possibilidade de tocar vidas por meio da fraternidade”, pontuou.

A arrecadação se encerrará no dia 17 de dezembro. Em Cruzeiro do Sul, quem desejar contribuir com a campanha, basta dirigir-se às sedes dos seguintes órgãos, que são os pontos de coleta: SEASDHM, Núcleo da Secretaria de Educação, Regional de Saúde no Juruá, Serviço de Atendimento Móvel (Samu), Unidade de Pronto Atendimento (Upa), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Departamento Estadual de Trânsito (Detran); Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), Hospital da Criança e da Mulher, Secretaria de Extensão Agro-florestal e Produção Familiar (Seprof), Hospital do Juruá, Corpo de Bombeiros, Banco do Brasil, Basa, Agência dos Correios, Fundação Betel, Mercantil Cohab I e II, Secretaria da Fazenda (Sefaz), Centro de Formação e Tecnologia da Floresta (Ceflora), Grafites Papelaria, 6º Batalhão da Polícia Militar (6ºBPM), Delegacias de Polícia Civil e da Mulher, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e Hemonúcleo.