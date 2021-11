Governo do Acre investe na reforma de delegacias no Juruá e aprimoramento no Setor de Identificação

-------- Continua depois da Publicidade--------

Algumas das delegacias da região do Juruá estão passando por reformas através do governo do estado do Acre.

O diretor de Administração da Polícia Civil que está na região, para avaliar as obras, destacou os investimento e empenho na realização desses serviços.. “Nós estamos com um agenda intensa de reforma das unidades em todo o estado. Iniciamos essa jornada pela regional do Juruá. Estamos em andamento com a reforma da delegacia geral de Cruzeiro do Sul, também da Delegacia de atendimento a mulher e Delegacia de Mâncio Lima. Vamos iniciar no ano que vem a reforma da delegacia geral do Município de Rodrigues Alves”, relatou Renan Biths.

O diretor ressaltou ainda a retirada de carteira de identidades pelo órgão que são feitas em sua maioria via organização no Centro de Atendimento, a Oca e a função do setor de identificação da Polícia Civil, onde pessoas que tem mais dificuldades de acesso são direcionadas. “O atendimento da emissão de carteiras de identidade, hoje é feito prioritariamente dentro da Oca. Então a Oca reúne todos esses serviços para garantir uma qualidade de atendimento melhor. É também nós temos atendimentos em alguns casos específicos e pontuais dentro do Instituto de Identificação, que é uma entidade vinculada a polícia civil, que é voltada a um grupo específico, como pessoas acamadas, deficientes e ribeirinhos”.