Governo divulga lista com mais de 60 convocados do cadastro de reserva do concurso do Idaf

Em uma edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), o governo do estado divulgou, nesta quarta-feira (10), uma lista com os nomes dos candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). Ao todo, vão chamadas 65 pessoas.