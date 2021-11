Governo disponibiliza veículo para tratar redes de esgoto em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Conhecido como “Tatuzão”, o moderno caminhão foi disponibilizado pelo governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), para realização de serviços de manutenção de redes de esgoto em áreas habitacionais de Cruzeiro do Sul.



Os serviços de manutenção de redes coletoras de esgoto vêm sendo realizados nos conjuntos Cumaru e Nossa Senhora da Glória. Foto: Marcos Santos/Secom.

O equipamento já se encontra operante no município desde de quinta-feira, 18, com trabalhos realizados nos conjuntos Cumaru e Nossa Senhora da Glória, que são as áreas que apresentam redes coletoras de esgoto.



Para dar mais celeridade aos serviços, o Depasa usa um caminhão, conhecido como Tatuzão. Foto: Marcos Santos/Secom.

O coordenador do Sistema de Esgotamento Sanitário do Depasa, Jocicley Araújo, informou que o veículo seguirá na capital do Vale do Juruá até atingir a meta, que é solucionar o problema de obstrução das redes. “Aproveitamos a ocasião para realizar treinamento com a equipe que vai tratar da operacionalização do caminhão na cidade. É um veículo que nos possibilita conduzir com mais agilidade o nosso trabalho”, esclareceu.

Dono de comércio no Conjunto Cumaru, Eron Souza relata que os serviços trazem esperança aos moradores. “Há anos esperávamos por isso. Parece que agora foram ouvidos os nossos pedidos de ajuda. A gente fica feliz e agradece”.



O serviço garante mais dignidade para moradores que há anos conviviam com transtornos causados pelo problema. Foto: Marcos Santos/Secom.

Tácito Gomes reside no Conjunto Nossa Senhora da Glória. Ele vibrou e comemorou ao saber que a equipe havia concluído o serviço de manutenção na sua localidade. “Há mais de 10 anos, esse transtorno atrapalha a convivência entre os moradores. Neste momento, o nosso sentimento é de gratidão. Todos que moram aqui recebem essa notícia como muita alegria. Obrigado aos envolvidos.”, expressou.