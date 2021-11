Governo disponibiliza vagas para artesãos interessados em participar de feira em Pernambuco

- Publicidade-

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), torna público o processo de seleção de oito artesãos interessados em participar da 21ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) em Olinda (PE), entre os dias 10 e 19 de dezembro.

“Existe sempre um esforço da parte do governo para facilitar a participação desses artesãos nessas feiras nacionais, que trazem grande visibilidade e retorno financeiro para essas famílias. O Acre é sempre destaque nessas feiras, estando sempre entre os primeiros lugares no volume de vendas”, declara o secretário de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa.

Ficará sob responsabilidade da secretaria o transporte das peças de artesanato, por meio da ajuda de custo (diárias de colaborador eventual) para que sejam enviadas como bagagem de embarque. Parceria com o Sebrae também garante ajuda de custo para hospedagem.

A inscrição pode ser feita por meio de formulário, que está disponível na edição do Diário Oficial do dia 8 de novembro, que deverá ser entregue até o dia 9 de novembro na Coordenação do Artesanato, Rua João Donato, nº 125, Bairro Ipase, das 08h às 12h ou por e-mail, com envio da ficha de inscrição e dos documentos exigidos para o endereço eletrônico: [email protected] até as 23h59 de 9 de novembro, com o seguinte assunto: 21ª feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte)– Edital 004/2021 e no corpo do e-mail informar nome completo do interessado.

Poderão participar da seleção: artesão individual que seja maior de 16 anos, cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro com a carteira dentro do prazo de validade no momento da inscrição. O interessado precisa residir no Acre.

A divulgação dos selecionados ocorre no dia 11 de novembro.

Fonte: Agência de Notícias do Acre