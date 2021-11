Governo celebra Dia do Gestor Escolar com jantar e palestra

-------- Continua depois da Publicidade--------

Comemorado em 12 de novembro, o dia do Gestor Escolar homenageia todo aquele profissional responsável pela garantia do bom funcionamento do ambiente escolar. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) celebrou este dia levando as gestores e coordenadores de escolas públicas estaduais para um jantar, ocorrido no espaço para eventos Afa Jardim, onde os homenageados receberam palestra e puderam se confraternizar com direito a música ao vivo.

Além dos gestores que abrilhantaram o evento, a celebração contou com a presença da secretária de educação, Socorro Nery e também do governador Gladson Cameli, que cumprimentou cada profissional mesa a mesa, agradecendo pelos serviços prestados à população acreana. “É com enorme satisfação que participo de um dia tão especial. Cada gestor desse pra mim são como olhos e ouvidos dentro das unidades de ensino e, sem dúvidas, cumprem um papel fundamental na vida e no futuro das nossas próximas gerações. Eu, particularmente, sou um admirador da profissão”, disse o governador.

A função de dirigir uma instituição de ensino é desafiadora e de extrema importância, são esses profissionais que mantêm a escola funcionando e que, portanto, garantem a educação dos nossos alunos. Essa foi uma das falas destacadas pela secretaria da pasta Socorro Nery, que também agradeceu o empenho dos gestores durante o evento.

“Sem vocês a educação não acontece e não iríamos conseguir manter todas as crianças com idade escolar na escola, garantindo a eles, indistintamente, o direito à educação. Recebam nossa gratidão, valorização, reconhecimento e respeito. Sei que a escola para vocês é como se fosse um segundo lar e que cumprem seus compromissos com amor”, destacou.

Em um ano tão atípico, devido à pandemia de Covid-19, os diretores das unidades de ensino tiveram muitos desafios e todos foram superados com maestria. Agora, com a retomada das atividades presenciais, eles estão felizes com os alunos voltando para as salas de aula e com a sensação de dever cumprido.

“Hoje foi um dia para comemorar a vitória sobre desafios. Para todos foi um ano muito difícil com a pandemia. A educação foi uma área muito afetada em que precisamos nos reinventar e nos fortalecer para continuar levando educação. Agradecemos o acolhimento e o respeito que o Estado tem com a categoria, estamos felizes em participar dessa homenagem que demonstra o carinho pela da nossa categoria”, contribuiu Karlejane Lima, gestora da escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.

Sobre a palestra

Administradora e também jornalista Mirla Miranda, foi quem levou o tema “A gestão das emoções na Educação” aos profissionais homenageados. Ela destacou a importância de se manter o controle sobre as emoções de forma saudável dentro e fora do ambiente escolar.

“Falamos sobre emoções, sobre o contato olho a olho, a importância do diálogo e o entendimento sobre as nossas ações. Tudo em nós gira em torno das emoções, então precisamos entender como elas funcionam, para saber como administrá-las. Espero poder ter deixado minha parcela de contribuição”, finalizou a palestrante.

