Governo avança na manutenção da estrada AC-10, em Porto Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta semana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), continuou com os serviços de manutenção no trecho do KM 25 da estrada AC-10, que interliga Rio Branco a Porto Acre.

No KM 25, a equipe técnica tem realizado serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica. Nesta ação tem sido utilizada uma retroescavadeira, um rolo liso e um caminhão espargidor.

“Estamos em um momento em que a chuva se intensifica, mas apesar disso, seguimos recuperando a AC-10 com objetivo de garantir mais segurança aos condutores que passam por essa estrada”, afirma o diretor de Operações do Deracre, Ronan Fonseca.

Os agentes técnicos têm trabalhado para garantir a trafegabilidade e o acesso das comunidades de Porto Acre.

“É uma solicitação da população através da prefeitura de Porto Acre, determinada pelo governador Gladson Cameli e está sendo feita a recuperação de mais um trecho pelo Deracre e que posteriormente deve beneficiar mais famílias que necessitam escoar sua produção e levar seus produtos até os mercados municipais”, enfatizou o presidente do Deracre, Petrônio Antunes.

Na AC-10 há grande fluxo de veículos, devido à proximidade do município com a capital acreana. Porto Acre distante 78 quilômetros de Rio Branco é conhecida pelas comunidades, Vila do Incra e Vila do V e tem economia baseada na pecuária, castanha, madeira e produtos hortifrutigranjeiros.

“Temos trabalhado no melhoramento da estrada e nossos produtores agrícolas serão os mais beneficiados com a recuperação dessa estrada, pois são eles que garantem o abastecimento da cidade”, relatou o diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Tony Roque.

As ações do Deracre seguem por todo estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo Acre. As equipes técnicas seguem com trabalho na via e atuam no melhoramento de outras estaduais.