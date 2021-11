Governo antecipa salário do funcionalismo público estadual para esta sexta

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta terça-feira, 23, que o salário do funcionalismo público estadual será pago na próxima sexta-feira, dia 26, contemplando mais de 51 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas. Os auxílios de insalubridade e temporários de saúde, serão pagos na segunda, 29, com perspectiva de cair já no sábado, 27

Ao todo, o governo do Estado repassa mais de R$ 280 milhões para o pagamento da folha de novembro, garantindo o salário do funcionalismo público em dia, de forma antecipada e ainda a movimentação da economia para os preparativos das comemorações e festas de fim de ano.

“Realizamos as tratativas entre as Secretarias de Fazenda, de Planejamento e Gestão, além do Banco do Brasil para que os servidores estejam com seus salários na conta já nesta sexta-feira, mantendo nossa obrigação do bom funcionamento da máquina pública e respeito aos nossos trabalhadores”, frisou Gladson Cameli.

Na próxima quinta-feira, 25, os servidores públicos estaduais já podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do site http://www.contracheque.ac.gov.br, ou pelo aplicativo disponível gratuitamente para o sistema operacional Android. Nesses canais, os servidores podem também obter informações sobre outras datas do calendário de pagamento, cédula C, entre outros.