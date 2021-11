Governador Gladson Cameli convoca aprovados em concursos da Polícia Civil e do Idaf

- Publicidade-

De volta à rotina normal dos trabalhos, já no exercício das funções em seu escritório, o governador do Acre, Gladson Cameli, se reuniu com sua equipe na tarde desta terça-feira, 9, para determinar a convocação de aprovados no cadastro de reserva dos concursos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e Polícia Civil do Acre (PC/AC).



Governador determinou a convocação de aprovados no cadastro de reserva dos concursos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e Polícia Civil do Acre (PC/AC).Foto: José Caminha/Secom

Participaram da reunião os secretários Rômulo Grandidier, da Casa Civil e o secretário de articulação, Alysson Bestene. O chefe de gabinete, José Messias e também o chefe da Casa Militar, Amarildo Martins, além da coordenadora da Casa Civil, Silvania Pinheiro e o procurador João Paulo Setti, que deverá ser reintegrado ao cargo de procurador Geral do Estado (PGE) já nesta quarta-feira, 10.

“Estou cumprindo com o que prometi em mais uma demonstração de compromisso com as categorias profissionais do nosso estado. Nesta quarta-feira, amanhece no Diário Oficial, a lista com os convocados do cadastro de reserva da Polícia Civil e também Idaf, dando reforço ao quadro de servidores efetivos e garantindo a continuidade dos serviços públicos à população do estado”, destacou o governador.



Só na administração de Gladson Cameli, já foram 1,6 mil convocados, nas áreas da segurança pública, saúde e educação Foto: José Caminha/Secom

Mesmo perante uma crise financeira global, desencadeada pela pandemia no novo coronavírus, o governo do Acre tem demonstrado eficiência na gestão pública, não medindo esforços para se manter dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e convocando novos servidores públicos, sem comprometer a folha de pagamentos.

Só na administração de Gladson Cameli, já foram 1,6 mil convocados, nas áreas da segurança pública, saúde e educação, honrando os candidatos que prestaram concurso público e esperavam o ingresso nas fileiras do cadastro de reserva.

“Enquanto alguns criticam, estamos trabalhando e mostrando resultado. A convocação do cadastro de reserva do Idaf e da Polícia Civil demonstra respeito com a população e com os servidores que confiaram no compromisso firmado pelo governador Gladson Cameli. Para o próximo ano, teremos mais concursos públicos para anunciar”, falou o secretário de articulação do governo, Alysson Bestene.