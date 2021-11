Golpe: Mensagens no WhatsApp sobre prêmios de Black Friday do Mercado Livre

- Publicidade-

Começou a circular no WhatsApp uma mensagem falsa na qual promete que o Mercado Livre dará prêmios por causa da Black Friday. Isso pode fazer com que os usuários sejam direcionados para sites suspeitos. As informações são do iG

A mensagem enviada afirma que o Mercado Livre irá premiar os usuários por meio da chamada Rodada Premiada. Porém, ao clicar no link, a pessoa é direcionada para um site no qual responder algumas perguntas e participar do suposto “jogo de caixas premiadas”. No final, a vítima tem que compartilhar a mensagem com amigos e familiares no WhatsApp.

Esse golpe tem como finalidade levar o usuário para sites maliciosos que veiculam propagandas. E assim, os cibercriminosos furtam os dados das vítimas.