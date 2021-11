- Publicidade-

As mudanças impostas pela Rede Globo ainda não acabaram! Os Marinhos voltaram atrás e decidiram que Marcos Mion estreará no Multishow ainda este ano.

O apresentador do Caldeirão, agora fixo na Globo, iniciou sua jornada na rede carioca através do próprio canal por assinatura. Ele iria estrear na emissora apenas no ano que vem, com o reality Túnel do Amor.

Detalhes: TVfoco