Globo anuncia saída da TV na Europa: entenda

O canal Globo Internacional será desligado das operadoras de televisão da Europa no dia 31 de dezembro de 2021. A única exceção é Portugal, país onde o funcionamento continuará normal. O anúncio foi feito nas redes sociais, motivado pela chegada do Globoplay Internacional.

“Atenção: A Globo vai mudar de casa na Europa, mas não vamos dizer adeus! Você agora pode assinar o Globoplay e ter acesso ao meu canal e um mundo de conteúdos! São sete canais ao vivo mais muitos programas para você ver a hora que quiser”, escreveu o perfil.

A plataforma de streaming chegou ao continente europeu em outubro e contará com todos os conteúdos da emissora disponíveis. A assinatura do canal é de €9,99, cerca de R$ 63 na cotação de 23 de novembro de 2021. No Brasil, o valor é de R$ 42,90.