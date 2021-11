Gladson garante que deverá repassar R$ 15 mil reais para servidores da educação

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governador Gladson Cameli garantiu que deverá usar os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) que estão parados no estado para abono salarial aos servidores.

Cameli enviará nesta terça-feira, 23, um Projeto de Lei (PL) à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para tentar dividir o montante entre professores e alguns servidores da educação estadual.

“Vou encaminhar o PL para tentar dar “um presente de natal”. O objetivo é valorizar financeiramente os professores com cerca de R$ 15 mil cada um.

“Quero valorizar quem nos ensina a respeitar a constituição. É como se fosse um abono salarial com recurso do Fundeb, que tem que ser gasto obrigatoriamente com a educação”, declarou.