Gladson diz que deverá adiar suspensão do uso de máscara para 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Gladson Cameli, Progressistas, Governador do Estado do Acre, confirmou que não irá fazer um decreto desautorizando o uso da máscara este ano.

Aideia do governo, é aguardar o avanço da vacinação. “Vamos vacinar as crianças e depôs avaliar para suspender as máscaras”, declarou.

Em 31 de dezembro deste ano, se encerra o decreto de calamidade pública, somente após isso, o governo deverá suspender as máscaras e equipamentos de proteção individual.