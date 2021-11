GIRO recupera veículo roubado abandonado no bairro Jorge Lavocat

- Publicidade-

Durante a manhã desta segunda-feira (8), o batalhão de operações especiais (BOPE), com ajuda do grupamento de intervenções rápidas e Ostensivas( Giro) ,que em patrulhamento pelo bairro Jorge lavocat , a guarnição avistou um veículo com as mesmas características de um prisma branco, que teria sido roubado no domingo 07, na estrada de Porto Acre, no km 16. Após verificação feita pelos policiais ao consultar a placa do veículo foi constatado que ele teria sido furtado. Feito todos os procedimentos, o veículo foi encaminhado ao pátio do Detran para procedimentos cabíveis.