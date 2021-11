Gasolina e diesel começam a faltar nos postos, dizem distribuidores

- Publicidade-

Após os alertas dos distribuidores, a gasolina e o diesel começam a faltar nos pontos de venda do Distrito Federal devido à escassez do produto. De acordo com donos de postos de combustíveis, o estoque está baixo e pode zerar até amanhã devido à “adequação” da Petrobras.

“A Petrobras não está conseguindo atender aos pedidos e as distribuidoras não querem importar, devido ao preço mais alto por conta do dólar valorizado”, disse Paulo Tavares, presidente do Sindicombustíveis-DF, nesta sexta-feira (05/11) em entrevista ao Blog. Ele alertou para o problema há três semanas quando a estatal anunciou a redução das cotas a partir deste mês.

“Conforme alerta anteriormente feito pelas distribuidoras e por mim, além do diesel, gasolina comum e aditivada entraram em adequação. Portanto, todos os postos do DF estão recebendo produtos menos que a demanda. Fica o alerta. Situação se agravando confirme alertado”, destacou Tavares, que descartou a greve dos caminhoneiros como motivo para a falta do produto nos postos. “Hoje, eu recebi menos combustível do que ontem e, amanhã, a situação pode ficar crítica e eu posso não ter o que vender”, afirmou.

A queda de braço entre distribuidores e a Petrobras deve ser dura, porque ninguém quer arcar com as perdas das mazelas do governo Jair Bolsonaro que, ao tentar quebrar regras fiscais com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios e ainda abrir espaço para emendas parlamentares, está provocando insegurança no mercado financeiro e impacta diretamente no dólar.

Procurada, a Petrobras ainda não comentou o assunto.

Fonte: Correio Braziliense