GARIMPO: Eduardo Bolsonaro comemora queima de dragas no Rio Madeira

Em postagem feita no domingo (28), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, comemorou a operação feita contra garimpeiros em Autazes (a cerca de 80 quilômetros de Manaus).

De acordo com a publicação de Eduardo, 69 balsas foram queimadas pelos agentes da Polícia Federal e fiscais do Ibama. Ele comemorou o resultado: “Mineração ilegal na Amazônia! Parabéns a todos os envolvidos!”

Detalhes

No sábado (27), Operação Uiara, que reuniu agentes da Polícia Federal, Ibama, Marinha e Aeronáutica, 31 balsas usadas para garimpo ilegal foram queimadas. As embarcações estavam abandonadas no rio. Apenas um homem foi encontrado e preso.

Porções de ouro e mercúrio foram apreendidas. A apreensão ocorreu nas águas do Madeira que cortam o município de Nova Olinda do Norte.

Nas últimas semanas, centenas de balsas e dragas atracaram em um único ponto do Rio Madeira, para exploração em massa de ouro. Os garimpeiros se dispersam do local na última sexta-feira (26), mas alguns continuaram operando de forma ilegal.

Balsas queimadas

Segundo os garimpeiros, a operação queimou outras 20 balsas retardatárias na fuga. Ao menos 600 embarcações se reuniram na região até a última quinta (25), mas a ameaça da operação fez com que a maioria dos garimpeiros subisse o Rio Madeira em direção a Rondônia.

Na tentativa de escapar da fiscalização, é comum que o garimpeiro recolha a balsa para uma margem, retira o maquinário que puder e abandona a embarcação. Em outros casos, tenta esconder o equipamento em pequenos igarapés e furos próximos ao curso do rio.