Futsal feminino do Acre goleia a equipe de Sergipe

- Publicidade-

Um grande jogo. Assim pode ser definido o segundo jogo do time acreano de futsal feminino contra a equipe de Sergipe pelo elástico placar de 8 a 0. Na primeira partida realizada pelos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que está sendo realizado na cidade do Rio de Janeiro, as meninas do Acre perderam pelo placar de 4 a 2 para o Rio Grande do Sul.

Sobre o jogo contra a equipe gaúcha, a assistente técnica do time acreano, Flávia Fernandes, destacou que as atletas acreanas jogaram bem, mas devido ao cansaço da chegada, aliado a ânsia da estréia e ao fato de ter “faltado perna”, sobretudo no segundo tempo, o time acabou se perdendo na partida.



Atletas acreanas estavam concentradas e aplicaram uma goleada sobre o time de Sergipe. Foto: Stalin Melo

Esses fatores, segundo ela, não se combinaram no segundo jogo contra o Sergipe, já que o time acreano não estava mais nervoso e estava concentrado na partida. “Elas estão mais focadas e a preparação para o jogo de hoje foi bem mais tranquila e, portanto, a gente esperar sair com a vitória”, disse ela antes do jogo.

Por outro lado, o time acreano de futsal masculino, que na estreia havia goleada a equipe de Rondônia pelo placar de 9 a 1, acabou perdendo a segunda partida para o time paulista por 4 a 0.



Futsal masculino não conseguiu se impor diante da forte equipe de São Paulo. Foto: Stalin Melo

Antes da partida, porém, o técnico da equipe, Bruno Melo, estava muito confiante. Ele reconhecia a time paulista como um forte adversário, mas destacava a organização tática e o padrão de jogo definido pela equipe acreana. “Vamos impor o nosso jogo, independente do adversário”, disse antes da partida.

Bruno Melo destacou a questão psicológica como fundamental para os atletas acreanos. “A parte psicológica é muito importante nos dias de hoje, principalmente nessa categoria dos 12 aos 14 anos, onde a gente tem focado na questão de reprisar muito o que a gente treinou”, afirmou.



Futsal feminino aquecendo antes do início da partida contra Sergipe. Foto: Stalin Melo

Os Jogos Escolares acontecem no centro olímpico, onde aconteceram as olimpíadas de 2016, na Barra da Tijuca e 17 modalidades esportivas são disputadas por mais de 6,2 mil atletas de todos os Estados da federação. Ao todo, 195 troféus e 2.2247 medalhas serão distribuídas aos vencedores.