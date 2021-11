Fundhacre acolhe os trabalhadores da saúde por meio do Plantão Psicológico

- Publicidade-

Encontros com um profissional de psicologia são capazes de proporcionar muitas mudanças na vida de qualquer pessoa. Isso pode inclusive preparar a mente para se libertar de sofrimentos e momentos difíceis. Por isso, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, juntamente com o Departamento de Humanização da Secretaria de Estado da Saúde do Acre (Sesacre) estão atendendo os trabalhadores da saúde por meio do Plantão Psicológico, que pretende promover o bem-estar dos profissionais.

O Plantão Psicológico está sendo realizado as quartas-feiras na Fundhacre, na biblioteca da unidade. Atualmente são cinco semanas de atendimento psicológico orientado, com previsão de finalizar na quarta-feira, 17.

O Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (NASTT) tem recebido a colaboração do serviço assistencial da Clínica da Uninorte, por meio do auxílio dos estagiários, que estão concluindo o curso de Psicologia na instituição, juntamente com a preceptora-doutora em Ciências da Saúde, Cleide Paula Rebouças.

“No momento em que o Plantão Psicológico é disponibilizado para os servidores das unidades básicas de saúde, estamos acolhendo e amparando os trabalhadores conforme preconiza a política de humanização do Ministério da Saúde e demais atendimentos focados na assistência psicológica orientada, sendo alguns encaminhados para a rede de atenção psicossocial”, disse a psicóloga do Departamento de Humanização da Sesacre, Cleide Paula Rebouças.

Questões como compreender sentimentos simultâneos e vivenciar uma sensação de alívio são alguns dos relatos experimentados por pacientes que procuram atendimento de natureza psicológica orientada.

“Atenção psicossocial estratégica é o nosso foco à saúde do trabalhador. O Plantão Psicológico é uma perspectiva de expansão potente do serviço de psicologia na Fundhacre, logo, isso é essencial para uma rede de cuidados que buscam amparar o servidor, lhe proporcionando escuta, além de romper com paradigmas consolidados da saúde mental disseminado no decorrer dos tempos”, disse o presidente da Fundação Hospitalar, João Paulo Silva.

Fonte: Agência de Notícias do Acre