Fundhacre aborda cuidados sobre a saúde do homem

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em alusão ao mês Novembro Azul que é voltado para os cuidados da saúde do homem, a Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) realizou na última sexta-feira, 12, uma palestra na qual foi abordado sobre a prevenção do câncer de próstata.

A ação interna teve como foco chamar a atenção dos homens que são trabalhadores da instituição aos cuidados com a saúde.

Em sua fala o médico urologista Etore Andrade destacou sobre os dados de câncer de próstata no Acre, e fez um alerta aos homens: “É importante ressaltarmos que os exames periódicos são essenciais para obter sucesso no tratamento, caso o diagnóstico para o câncer seja positivo”, alertou.

A administração da unidade hospitalar tem enfatizado o cuidado com a saúde do trabalhador, no que se trata de exames e consultas, o servidor precisa se direcionar ao Núcleo de Assistência da Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (Nastt).

“Quando olhamos para a doença que maltrata os homens, e temos essa resistência, vemos a importância de mudar essa mentalidade, pois cuidar da saúde faz parte da nossa cultura, nesse caso aqui na Fundhacre sabemos da relevância desse cuidado, por isso temos atendimentos da saúde para os nossos servidores também”, afirma o diretor administrativo da Fundhacre, Rogério Campos.