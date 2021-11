FRIO, CHUVAS E TEMPORAL: Essa é a previsão para os próximos 15 dias no Estado do Acre

- Publicidade-

Onda Polar Provocará Temporais E Sensível Queda Da Temperatura No Acre.

De acordo com os meteorologistas, o primeiro final de semana de novembro será marcado por temperaturas amenas e temporais.

A previsão também é de chuvas praticamente todos os dias para os próximos 15 dias, e as autoridades alertam para a possibilidade de transtornos para a população.

SAIBA COMO FICA O TEMPO NOS PRÓXIMOS DIAS

Elevada umidade do ar, muita chuva e temporais vão predominar, até o próximo domingo, na maior parte do Acre, de Rondônia, do Amazonas, de Mato Grosso, de Goiás, do Distrito Federal, da Bolívia (planícies e encosta dos Andes) e do Peru (selva e encosta oriental dos Andes).

No entanto, será no sábado e no domingo, dias 6 e 7 de novembro, que o tempo, no Acre, ficará extremamente instável, com alta probabilidade de temporais, com chuvas intensas, ventanias e raios, devido à chegada de mais uma onda polar, que não provocará friagem, mas deixará a temperatura amena.

Essa nova onda polar chegará com ventos fortes ao leste e ao sul do Acre, no fim da tarde de sábado (6/11/2021), provocando temporais e derrubando sensivelmente a temperatura, com máximas, na parte da tarde de domingo, entre 22 e 25ºC e mínimas, ao amanhecer de segunda-feira, entre 18 e 21ºC.

Não será uma típica friagem, mas, apenas, um leve friozinho polar que deixará a temperatura agradável.

Na próxima segunda-feira, devido à penetração de ar polar, em Rio Branco e áreas próximas, as chuvas, se ocorrerem, serão apenas pontuais e passageiras. No entanto, em geral, no Acre, as chuvas serão diárias até, pelo menos, o próximo dia 18 de novembro, tendo em vista a incursão de intensos pulsos úmidos oriundos da evaporação das águas superficiais do oceano Atlântico.

ALERTA PARA A POSSIBILIDADE DE TRANSTORNOS À POPULAÇÃO

Alertamos para a possibilidade, no próximo fim de semana, de transtornos à população, como inundação de ruas, queda de galhos e árvores e danos às edificações.

Assim, é importante que a população fique muito atenta para evitar maiores prejuízos ou transtornos decorrentes do mau tempo que se aproxima.

Nesta sexta-feira (5/11/2021), por volta das 13h, publicaremos informações mais precisas sobre o tempo neste fim de semana principalmente sobre a chegada de mais uma onda de frio polar.