Francês amputa dois dedos da mão para se parecer com alienígena

O francês Anthony Loffredo, de 33 anos, amputou dois dedos da mão esquerda como parte de seu projeto Black Alien. Ele pretende obter uma aparência de alienígena, e já chegou até mesmo a tatuar os glóbulos oculáres.

Anthony compartilha nas redes sociais as alterações corporais que fez nos últimos anos, incluindo a retirada das orelhas e nariz, implantes subcutâneos para criar saliências na cabeça e rosto e até um corte na língua para deixá-la bifurcada.

O artista já tem 746 mil seguidores nas redes sociais e recebe constantes críticas. Anthony, no entanto, ressalta que este é um sonho de infância e que ainda está em 34% do seu objetivo final.

Do outro lado do mundo para continuar meu projeto. O procedimento está indo bem. Mais um sonho que se realiza”, escreveu o artista na legenda da imagem em que aparece em um centro cirúrgico.

No caso do Caveira, Fernando Franco de Oliveira esculpiu o corpo com língua bifurcada, dentes afiados, chifres, 99% do corpo tatuado, nariz e orelhas cortados. Já Michel Faro Praddo realizou diversos procedimentos para se parecer com o diabo. O tatuador modificou várias partes do corpo, chegando a arrancar um dedo para ter garras e, assim, se assemelhar ainda mais ao demônio.