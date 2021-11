FOME: Mulher anuncia em rede social troca de bermuda por um frango e ovos

-------- Continua depois da Publicidade--------

As Redes Sociais, são usadas para compartilhar todo tipo de alegria, mas também escancara toda espécie de mazela.

Dramas coletivos e individuais são compartilhados para o mundo. É comum publicações de pedidos de ajuda, doações, mas um anúncio que chamou atenção de participantes de um grupo de WhatsApp, foi quando uma mulher, moradora de Rio Branco, capital do Acre, publicou a foto de um short feminino com o seguinte anúncio:

“Troco bermuda veste 42 em 1 frango e um pouco de ovos bermuda é nova nunca usada” (sic).

O pedido foi feito pela dona de casa, no grupo chamou a atenção de participantes, pois em meio a dificuldade financeira ela prefere se desfazer dos pertences para garantir o alimento para que possa sobreviver com os filhos.

Visando ajudá-la, a jovem Michelle Oliveira, do grupo Conexão do Bem, fez o pedido em sua página pessoal para que quem venha a se solidarizar com o apelo feito por essa mãe a ajude.

O interessado pode falar com a Michele no telefone (68) 9984-6280 Michelle.