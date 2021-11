Flamenguista pede palmeirense em casamento “ao vivaço” no Centenário

-------- Continua depois da Publicidade--------

Apesar da rivalidade e dos protestos dos presentes no palco da final da Libertadores, o amor venceu antes de a bola rolar.

Apesar do clima de tensão, rivalidade e até de “cenas lamentáveis” horas antes da final entre Palmeiras e Flamengo, o estádio Centenário, palco da decisão, também abrigou cenas de amor e afeto.

Um torcedor do Flamengo pediu a companheira, palmeirense, em casamento, “ao vivaço” faltando pouco mais de uma hora para o duelo começar. Com a ajuda de um microfone, o flamenguista se ajoelhou e o estádio veio abaixo. Os torcedores do Verdão, no entanto, gritaram “não!” para que a noiva negasse o pedido. A torcida contra, no entanto, foi em vão, e os noivos se abraçaram ao final da cena.

Confira, abaixo, o momento:

PEDIDO DE CASAMENTO AO VIVAÇO NO CENTENÁRIO 💘#LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/OLdBTttwKP — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) November 27, 2021