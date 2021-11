Flamengo consegue valores altos por patrocínios no uniforme e quase iguala Palmeiras

- Publicidade-

Nem mesmo a crise mundial causada pela pandemia tem atrapalhado o Flamengo na busca por mais patrocínios. Seu departamento de marketing está cada vez mais atuante para manter as receitas do rubro-negro em franco crescimento. É isso que traz tranquilidade a um clube que ultimamente contratou uma série de craques com salários altíssimos. A manutenção dessa máquina exige muito planejamento.

Essa agressividade do Flamengo FC no mercado da bola o coloca muito próximo em faturamento do clube que possui a camisa mais valiosa do futebol nacional, o Palmeiras.

O aumento da receita do clube da Gávea foi o resultado de algumas mudanças nos patrocínios, que com contratos encerrados, possibilitou ao clube o fechamento de novos acordos com outros parceiros.

A primeira alteração teve início com a troca do patrocínio master que era de R$ 15 milhões com o Banco BS2 e agora foi substituído pelo Banco BRB (Banco Regional de Brasília) pagando 32 milhões de reais. A segunda grande alteração foi a parceria com uma empresa do mercado de apostas esportivas o Sportsbet.io.

O Sportsbet.io tem como seu embaixador global o pentacampeão do mundo Denilson e patrocina o clube inglês Watford, o Southampton FC e o Arsenal FC da Premier League.

A empresa pretende crescer rapidamente em nosso país e além de patrocinar um clube com uma imensa torcida como o Flamengo, patrocina também o São Paulo Futebol Clube.

Nesse acordo o Flamengo receberá R$ 20 milhões por dois anos e meio de contrato e a Spotsbet.io ocupará um espaço nos ombros que vinha sendo ocupado pela Universidade Brasil.

A Sportsbet.io já tinha uma parceria com o Flamengo desde julho deste ano, porém restrita as mídias digitais rubro-negras e a partir de agora fica exposta em sua camisa, placas no Ninho do Urubu e no camarote da equipe no Maracanã.

Com esse contrato o Flamengo irá receber uma quantia fixa anualmente e uma quantia variável que irá depender da quantidade de novos clientes que o clube trouxer ao Sportsbet.io.

Junte se a isso o patrocínio da Total, líder global do setor de energia que se situa na barra traseira da camisa com um desembolso de R$ 6 milhões por temporada, um reajuste de R$ 2 milhões em relação ao que era arrecadado na temporada passada.

O Flamengo também fechou patrocínio com a Union Life, empresa de planos de saúde que terá sua marca no calção, pagando R$ 3,5 milhões fixos por ano. Uma parte variável do acordo dependerá de determinadas metas a serem alcançadas tanto em relação ao rendimento da equipe quanto ao engajamento do torcedor.

Na temporada passada o Flamengo arrecadou R$ 105 milhões com seu uniforme e seu rival o Palmeiras R$ 135 milhões com os apoios de Crefisa, da Faculdade das Américas e mais 30 milhões a título de premiações pagas pela Puma, a fornecedora do material esportivo.

Após outro acordo de patrocínio assinado com o Mercado Livre, o Flamengo passou dos R$ 100 milhões em patrocínios na temporada.

O contrato com o Mercado Livre vai até dezembro de 2022 a um custo de R$ 30 milhões pela parceria. Esse valor ainda tem a possibilidade de ser maior, dependendo de determinadas metas a serem alcançadas. Outro patrocinador neste caso, na meia dos jogadores é a empresa ligada a área ambiental, a MOSS a um custo de R$ 3,5 milhões. A Tim empresa de telefonia móvel também marca seu espaço com mais R$ 4 milhões.

Não podemos esquecer da fornecedora de material esportivo, a Adidas que também entra no bolo com R$ 40 milhões de reais. Hoje a camisa do rubro-negro arrecada cerca de R$ 124 milhões de reais, um valor muito próximo dos R$ 148 milhões que o clube esperava arrecadar. Com esses valores enormes, o time pode continuar entrando em campo forte e brigando por tudo.