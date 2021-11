FINGIRAM SER PC E FORAM PRESOS PELA PM: Dupla é presa pelo GIRO após se passar por Policiais Civis

- Publicidade-

Os dois indivíduos estavam ”tirando uma” de PC – Polícia Civil no bairro Sobral, quando a casa caiu.

Os Policiais do BOPE, através da CIA GIRO, estavam em patrulhamento na região, quando ouviram via rádio, a informação de que dois indivíduos estavam armados e se passando por policiais civis nas proximidades.

Rapidamente os policiais do GIRO foram até o local e avistaram os indivíduos, que não tiveram tempo de fugir.

Durante a revista pessoal, o GIRO encontrou em poder de um deles uma pistola municiada.

A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes.

Agora terão que se explicar para o delegado de plantão sobre se passar por ”seu colega de profissão” e ainda responderão pelo porte ilegal de arma.