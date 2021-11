- Publicidade-

Um vídeo gravado pelo um cinegrafista amador, registrou uma briga generalizada durante o final de semana, em um bar em Cruzeiro do Sul. A confusão aconteceu no momento que festa ocorria no estabelecimento.

Segundo pessoas que estava no local, os “brigões”, desceram até a rua e lá começaram a trocar socos e pontapés.

Veja vídeo:

Fonte:Juruá em Tempo