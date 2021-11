Filhote de gato se agarra em haste para não se afogar no lago do Parque Vaca Brava, em Goiânia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava preso no meio do lago, longe das margens.

Filhote de gato se agarra em haste para não se afogar no lago do Parque Vaca Brava.

Um filhote de gato se agarrou em uma haste de ferro para não se afogar no lago do Parque Vaca Brava, em Goiânia. O animal foi resgatado pelos bombeiros na terça-feira (23).



Gato se agarra a haste para não se afogar no lago do Parque Vaca Brava — Foto: Wildes Barbosa/O Popular

Após serem chamados, os bombeiros viram que o animal estava agarrado à haste que fica longe das margens. Um dos militares entrou na água, conseguiu pegar o gato e levá-lo até o gramado.

Os bombeiros não souberam informar como o gato foi parar no meio do lago. Após o resgate, o animal foi levado ao quartel do 8º Batalhão Bombeiro Militar, no Parque Amazonas, onde foi alimentado e hidratado pela equipe. Ele não apresentava ferimentos, mas estava bastante arisco. Durante a noite, ele acabou fugindo.



