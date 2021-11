Filhos de Flordelis são condenados pela morte do pastor Anderson do Carmo

Flávio, filho biológico de Flordelis, é acusado de ser o autor dos disparos de arma de fogo. Lucas, filho adotivo da ex-deputada, é acusado de ter ajudado o irmão na compra da arma utilizada no crime.

Flordelis é acusada de ser a mandante do crime e está presa desde agosto no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. A ex-parlamentar está presa desde agosto, assim que perdeu o mandato parlamentar na Câmara dos Deputados. Flordelis recorre na Justiça e tenta evitar a ida a júri popular.

O pastor Anderson do Carmo, de 42 anos, foi morto a tiros na madrugada de 16 de junho de 2019, na garagem da casa onde morava com a família em Pendotiba, na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio.

Na época do crime a ex-deputada Flordelis chegou a dizer que Anderson havia morrido tentando defender a família de criminosos. Segundo o Ministério Público, dos 55 filhos biológicos e adotivos da pastora, 7 estão envolvidos no crime, além de uma neta e outras 2 pessoas.