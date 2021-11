Filho corta cabeça da mãe e coloca dentro de estojo de violão

-------- Continua depois da Publicidade--------

A comunidade de Santo Antônio do Palma, no Norte do Estado, está perplexa com a ocorrência de homicídio registrada na tarde desta quarta-feira (24). Um filho matou a mãe a facadas.

De acordo com a Brigada Militar (BM), populares ligaram para o 190 relatando que um homem teria degolado a mãe com uma faca. Chegando no local, os policiais encontraram o jovem trancado dentro de casa. Ele não queria sair do local.

Os policiais convenceram o homem a abrir a porta. Dentro da casa, o corpo da mãe foi encontrado no quarto e a cabeça dentro de um estojo de violão. O filho foi preso em flagrante e encaminhado para exame médico.