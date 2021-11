Filho atira no pai por realizar um pedido errado de asas de frango

- Publicidade-

Alika Unaga Suliafu, morador de 31 anos de idade do condado de Davis, em Utah, atirou em seu pai por ter comprado o pedido errado de asas de frango. O incidente aconteceu no dia 21 de outubro, segundo documentos policiais obtidos pela emissora norte-americana Fox.

“Quando (Suliafu) descobriu que as asas não eram da variedade de que gostava, ele ficou chateado e começou a discutir”, informa uma certidão emitida pela polícia local.

Segundo os autos, Suliafu pegou uma arma e mirou em seu pai assim que percebeu o erro na compra da asa de frango. O rapaz implorou para que Alika não atirasse, mas não adiantou.

Seu pai conseguiu desviar do tiro no momento do disparo e o projétil atravessou a parede, perfurando a máquina de lavar louças do vizinho. Uma briga corporal entre ambos começou e outros dois disparos foram realizados.

Suliafu sofreu ferimentos em decorrência da briga e teve sua arma descarregada pelo pai. Após a discussão, o rapaz fugiu do local antes da chegada dos policiais, mas foi encontrado nas proximidades e foi preso.

Alika foi indiciado por tentativa de homicídio e lançamento criminal de arma de fogo. Desde então, o jovem encontra-se preso no condado de Davis em Farmington, Utah.

Fonte: IG