Filha de Malcolm X, é encontrada morta aos 56 anos

Malikah Shabazz, de 56 anos, filha do ativista pelos direitos civis Malcolm X, foi encontrada morta em sua casa, no Brooklyn, em Nova York (EUA), nesta segunda-feira (22), menos de uma semana depois de os dois homens condenados pela morte de seu pai serem inocentados. As informações são do site TMZ.

De acordo com a publicação, a morte de Shabazz não parece suspeita. Ela foi encontrada pela filha de bruços no chão, em sua sala de estar.

Shabbaz era um dos seis filhos de Malcolm X, que foi morto em um atentado, em fevereiro de 1965, aos 39 anos. Ainda não há um causa oficial da morte de Shabbazz.

Na última semana, Muhammad Aziz, de 83 anos, e Khalil Islam – que morreu em 2009 – foram inocentados pela morte do ativista após uma investigação de várias décadas.

