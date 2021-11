Fifa encerra inspeção de possíveis estádios da Copa do Mundo de 2026

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Fifa encerrou as visitas aos estádios escolhidos como potenciais sedes dos jogos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

Após visitas a 22 cidades e 23 estádios, a delegação da Fifa irá agora submeter um relatório para que 16 sedes sejam escolhidas, embora o executivo encarregado de torneios e eventos da Fifa, Colin Smith, tenha sugerido que o número pode não ser definitivo.

“Quando a proposta foi apresentada, o número 16 era a referência, e tomamos nota, mas a decisão final depende da Fifa”, disse Smith, após uma entrevista coletiva no último andar de um hotel no centro de Toronto, com vista para o estádio nacional do Canadá, o BMO Field. “Vamos encerrar essas visitas e então vamos decidir o número mais apropriado que precisamos para sediar o torneio”. “Nós não marcamos o horário exato (do anúncio das sedes) ainda, mas suspeito que é mais provável que seja em abril, e não em março”.

Toronto e Edmonton são as duas cidades canadenses com propostas de sediar jogos, enquanto Guadalajara, Monterrey e Cidade do México são as candidatas mexicanas.

Como a Copa do Mundo de 2026 terá um número recorde de 48 times participantes, a proposta conjunta prevê que Canadá e México recebam 10 jogos cada, com o restante indo para os Estados Unidos.

Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, Nova York/Nova Jersey, Orlando, Philadelphia, San Francisco, Seattle e Washington D.C. são as potenciais sedes nos EUA.

A delegação da Fifa examinou tudo, desde a infraestrutura e projetos de legado até estádio e instalações para treinos.

Fonte: Agência Brasil