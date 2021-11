Fiação de energia elétrica derrubada por caminhão baú, coloca em risco a vida de moradores do Miritizal em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

O risco de uma fatalidade é evidente. Por causa disso, os moradores resolveram pedir agilidade por parte da Energisa, antes que uma tragédia venha acontecer.

As mais de 60 casas da travessa do Vavá, que fica na parte de baixo do Bairro do Miritizal tem energia elétrica, mas os cabos de energia estão levando perigo aos moradores.

Dona Maria das Graças afirma que semana passada um caminhão baú passou e derrubou toda a fiação com energia ligada, ela diz que estão preocupados por já terem visto no mesmo bairro uma criança morrer ao tocar na rede elétrica que também estava na mesma situação. “Já aconteceu de uma criança de nove anos que estava vendendo pão, foi passar pelos fios e acabou morrendo. Meu medo é esse porque nós temos crianças e elas não entendem a situação de perigo”.

Os cabos de energia elétrica estão quase encostando no portão onde os moradores precisam passar todos os dias. O presidente do bairro diz que já procuraram a energiza, mas a resposta que foi dada é que só no próximo ano que poderiam arrumar. “Procuramos a Energisa, tivemos uma reunião e a promessa ficou para o próximo ano e pedimos que a energisa se sensibilize com a situação e venham arrumar”.