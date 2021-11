Feminicídio: adolescente de 14 anos é assassinada com um tiro no pescoço

- Publicidade-

Mais um crime com o agravante de feminicídio foi registrado em Rio Branco. A adolescente Eloísa Cabral da Silva, de apenas 14 anos, foi assassinada com um tiro. O homicídio aconteceu na noite de quarta-feira, 3, em uma casa localizada na Invasão do Panorama, em Rio Branco.

O corpo só foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 4, por familiares. A perícia constatou que a menina foi morta com um tiro no pescoço. O disparo foi feito por uma arma arsenal.

De acordo com informações, o marido da vítima, identificado por Romário, fugiu logo após o crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.