Felipe Neto ironiza novo processo de Luciano Hang contra ele: ‘Eu quero pedir música’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Como forma de dar uma alfinetada, Felipe Neto se pronunciou na rede social sobre o novo processo movido pelo empresário Luciano Hang contra ele. O dono da Havan, mais uma vez, entrou na Justiça após comentário do youtuber sobre a morte da mãe de Hang, que teve o atestado de óbito modificiado após ser receber medicamento não aprovados contra a covid-19, segundo denúncia de jornal.

“Luciano, eu já te venci 2 vezes na justiça. Se eu vencer essa, você grava uma música pra mim? Aproveita e mostra a thread inteira, onde eu digo que você foi ACUSADO de ter feito isso, não condenado. É importante mostrar tudo, Hanginho. Ah e cuidado ao me imputar crime, hein?”, escreveu Neto no Twitter.

“O Luciano Hang processa jornalistas e críticos a cada 26 dias, em média. Contra mim, ele já perdeu 2 vezes. Agora processou de novo. Se perder, eu quero música”, completou ele.

Antes do post de Felipe Neto, Luciano Hang criticou o youtuber também pela web: “Sou totalmente a favor da liberdade de opinião, mas jamais de um crime. E foi isso que o Felipe Neto fez. Usou a minha mãe para me atingir. Não tem atitude mais baixa do que essa. Não aceito quieto nenhuma mentira que seja dita a meu respeito. Recorrerei à Justiça sempre”, escreveu o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Fonte: ISTOÉ