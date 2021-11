Felipe Araújo estreia como dublador em nova animação da Disney

-------- Continua depois da Publicidade--------

Felipe Araújo é um dos sertanejos brasileiros que vem acumulando diversos hits na indústria musical. Ao que tudo indica, o cantor resolveu explorar ainda mais o seu talento pela arte, já que está prestes a estrear na dublagem de Encanto , nova animação dos estúdios Disney que chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira (25/11).

O filme conta a história dos Madrigal, uma extraordinária família onde todas as crianças foram abençoadas com dons mágicos, exceto a menina Mirabel. No entanto, quando o lar dos Madrigal é ameaçado, a jovem pode ser a única esperança.

A produção é dirigida por Jared Bush e Byron Howard , ambos da animação Zootopia. Felipe dará voz ao personagem Mariano galã da cidade e futuro noivo de Isabela , a menina prodígio da família e a irmã perfeita de Mirabel . “Encanto tem tudo que a gente ama: música, magia e aventuras”, disse Felipe, em um vídeo nas redes sociais.

O jovem também foi convidado para interpretar a canção final da produção, Dos Oruguitas. A canção ganhará videoclipe com lançamento previsto para a próxima semana.

A trilha sonora de Encanto inclui oito canções originais do cantor e compositor vencedor dos prêmios Tony e Grammy Lin-Manuel Miranda (Moana), com música da compositora premiada Germaine Franco (A Chefinha, Te Peguei!).

Além de Maluma, as vozes confirmadas tanto para a versão em inglês quanto para a versão em espanhol para a América Latina e Espanha são María Cecilia Botero (Abuela Alma), Mauro Castillo (Félix), Angie Cepeda (Julieta) e Carolina Gaitán (Pepa). As vozes da versão original em inglês são completadas por John Leguizamo (Bruno), Stephanie Beatriz (Mirabel), Wilmer Valderrama (Agustín), Diane Guerrero (Isabela), Jessica Darrow (Luisa) Adassa (Dolores), Rhenzy Feliz (Camilo) e Ravi-Cabot-Conyers (Antonio).