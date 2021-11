Fátima Bernardes choca ao revelar segredo por trás da bancada do Jornal Nacional

-------- Continua depois da Publicidade--------

Fátima Bernardes não apresenta mais o Jornal Nacional desde 2011, mas surpreendeu seus telespectadores ao fazer uma revelação sobre os bastidores do programa. Durante o Encontro com Fátima desta quarta-feira (24), a jornalista contou que já apresentou o programa com um figurino inusitado por baixo da bancada.

De acordo com Fátima Bernardes, tratava-se de uma peça “imprópria” para a TV, que não fez a menor diferença porque a bancada escondia tudo. Durante uma conversa com a repórter Tati Machado, ela comentava o fato de Marcos Mion ter comandado o Caldeirão com um chinelão, quando foi questionada:

“Agora quero saber de Fátima Bernardes, um Jornal Nacional, na bancada, uma coisa séria. Toda arrumada pra cima, cabelos diferentes, look lindo e chinelo embaixo. Já aconteceu?”. Perguntou Tati Machado.

“Já apresentei [de chinelo]. Porque não aparecia, os pés ficavam embaixo da bancada, então às vezes eu estava com uma saia dessas longuetes que eu gosto de usar com rasteirinha e ficava de rasteirinha”. Revelou Fátima Bernardes.

Fátima Bernardes usou suas redes sociais nessa terça-feira (23), para desabafar com seus fãs e seguidores. A apresentadora fez uma reflexão sobre diferença de idade em relacionamentos amorosos. A jornalista namora o deputado Túlio Gadêlha que é 25 anos mais novo que ela. A comunicadora tem 59 anos e o político 34.

Através dos Stories do Instagram, Fátima Bernardes compartilhou uma frase do escritor Fabrício Carpinejar que falava sobre como a diferença de idade em relacionamentos se torna irrelevante quando o casal tem o mesmo sentimento: “A diferença de idade nunca será problema se o casal partilha o mesmo tempo emocional”.

Recentemente, O programa Fantástico estreou um novo quadro chamado “Isso tem nome” em que traz uma série reportagens onde são abordados abusos cotidianos contra mulheres. No primeiro episódio, Fátima Bernardes esteve presente falando sobre etarismo, o preconceito com pessoas com idade mais avançada.

Fátima Bernardes comentou a respeito de pessoas que muitas vezes acabam reproduzindo frases etaristas quando vão fazer um elogio a ela: “São frases que muitas vezes são tentativas de elogios, mas que você percebe que é aquilo que está sendo visto primeiro antes de qualquer outra coisa”.

Fonte: aaronturatv