Familiares de presos também fecharam ponte no Juruá nessa sexta-feira (26) por suspensão de visitas

Familiares dos detentos reclusos no Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, fecharam a Ponte da União no final da tarde desta sexta-feira, 26, impedindo a passagem de veículos. O manifesto é por conta da suspensão das visitas aos detentos neste final de semana.

Grandes filas se formam dos dois lados da ponte, que dá acesso à Variante e à BR-364, e saída para a capital e outros municípios. A Polícia Militar está no local na tentativa de liberar o tráfego, mas a ponte segue fechada.

Apesar da visita ter sido retomada em Rio Branco neste final de semana, em Cruzeiro do Sul, as visitas seguem suspensas. Segundo uma fonte, por falta de efetivo.

Por causa da Operação Padrão, os Policiais Penais não estão cumprindo o banco de horas, o que desfalca o efetivo.

As mulheres reclamam ainda da desigualdade no tratamento dos presos. Crianças seguram cartazes afirmando que os presos são maltratados.