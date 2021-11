Familiar de sobreviventes do acidente na BR – 317 foi localizado em Curitiba

- Publicidade-

Após a repercussão do trágico acidente, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 4, onde o motorista de uma caminhonete L200, de cor preta, trafegava na BR-317, sentido Rio Branco-Boca do Acre, quando foi fazer uma conversão a esquerda para entrar em uma fazenda e atingiu um veículo modelo Ford Ka, que vinha no sentido contrário, Boca do Acre-Rio Branco, profissionais de saúde se mobilizaram para encontrar os familiares das vítimas.

Segundo informações, no veículo Ford Ka, vinham seis passageiros, pai, mãe, avó e três crianças. O pai e a avó morreram na hora e os outros quatro passageiros foram levados para o Pronto Socorro de Rio Branco, a mãe em estado grave.

O que se sabia, por meio das crianças, era que a família, natural de Manaus (AM), estava residindo em Boca do Acre (AM) há mais ou menos um mês. O serviço de assistência social da unidade conseguiu localizar o irmão de Rosângela Ivanovichi, 42 anos, que mora em Curitiba (PR) e que este entrou em contato com um filho mais velho da vítima.

Ainda segundo informações, o filho está se deslocando para a capital acreana para auxiliar com os procedimentos burocráticos sobre a liberação dos corpos, cuidar dos irmãos e da mãe.