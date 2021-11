Família busca por jovem que desapareceu após sair de casa no bairro Vitória 

-------- Continua depois da Publicidade--------

A família de Adriano Almeida Franco, 19 anos, estão a sua procura desde a última terça-feira, 23, quando o jovem saiu de casa, na Rua Divisor, Bairro Vitória, por volta das 7h da manhã, e não mais voltou.

Adriano estava vestindo uma blusa preta e bermuda azul. Um vizinho ainda o viu, mas não imaginava que ele não fosse retornar. Ainda segundo informações, ele não sofre de nenhum tipo de transtorno, o que causa ainda mais estranheza no que possa ter motivado seu desaparecimento.

Qualquer informação sobre o paradeiro do jovem entrar em contato no número (68) 984048749 falar com Antônio (pai do garoto).