Família busca adolescente que sumiu ao sair de casa em Rio Branco e não voltou mais

Avó do adolescente Maikon Jorge Nascimento da Silva, de 17 anos, chegou a pensar que ele teria ido para escola quando saiu de casa.

A família do adolescente Maikon Jorge Nascimento da Silva, de 17 anos, faz buscas por ele desde que desapareceu, na manhã dessa segunda-feira (29), após sair de casa, no Bairro das Placas, em Rio Branco, sem dizer para onde ia.

A mãe dele fez um boletim de ocorrência, na delegacia da 5ª Regional em Rio Branco, nesta terça-feira (30), para registrar o desaparecimento. Silva saiu de casa por volta das 6h, segundo informou a tia dele Suzy Moreno da Silva.

“Ele vem fazendo tratamento contra depressão e o médico que estava atendendo ele disse que seria esquizofrenia. Temos ele como filho e, no sábado [27], levamos ele para comprar uns bribotes que gosta. É muito inteligente, infelizmente está passando por essa depressão”, contou a tia.

Suzy disse que esta é a segunda vez que ele desaparece, mas que da primeira vez a mãe viu e o Samu encontrou ele na mata, só que nunca tinha ficado tanto tempo sem dar notícias. Além disso, ele faz uso de medicamentos controlados devido á depressão.

A tia acredita que ele pode ter tido um surto e que quando saiu, a avó pensou que tinha ido para a aula, mas ele não chegou até a escola. Se arrumou, pegou a mochila, avisou que estava saindo, mas não retornou mais. Ele usava calça jeans e blusa azul e portava a mochila quando saiu.

“Ele uma vez já tomou todos os remédios e falou que queria morrer porque a vida não fazia sentido. Foi internado já em surto. Só que ele não interage e no sábado que veio aqui estava muito triste, conversei com ele, mas muito calado e triste. Falei que o amava que ele é especial porque sempre fazia isso”, relatou sem saber o que pode ter acontecido com ele.

Suzy conta que a avó de Silva percebeu que ele levou álcool em gel, uma faca, a bíblia e os bribotes que tinham comprado no final de semana.