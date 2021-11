FALTA DE MERENDA escolar de qualidade, afasta crianças da escola e revolta os pais

- Publicidade-

De acordo com os pais de alunos da escola Dr Flaviano Flavio, localizada no bairro da Sobral, desde que o ensino público estadual retomou as aulas presenciais, a merenda é só café com bolacha. Os alunos estão se recusando a ir para as aulas porque chegam em casa com fome, diz um pai que foi à escola reclamar.

Um grupo de pais decidiu ir à Secretaria Estadual de Educação registrar uma reclamação. Eles tiraram fotos para mostrar a situação.

O cardápio diversificado mostra escondidinho de frango, cenoura, beterraba, macaxeira, entre outros.

Baixa qualidade, pequena quantidade

A realidade é bem diferente. Há duas semanas, desde que as aulas presenciais foram retomadas, o cardápio é um só: café com bolacha. Da merenda, a Secretaria só enviou o cardápio. Na dispensa da escola só tem arroz branco, caixinhas de leite e bolacha.

A escola passa também por problemas estruturais. A rede elétrica não foi adaptada, segundo os pais e mães de alunos. Por esse motivo os aparelhos de ar condicionado não podem ser ligados.

Fonte: acreinfoco