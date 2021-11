Falha na rede elétrica deixa aproximadamente cinco mil famílias sem água potável em Mâncio Lima

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os moradores dos bairros mais populosos e do Centro de Mâncio Lima estão sem água potável há quase 48 horas. Desde o último domingo não cai uma gota d’agua nas torneiras das residências.

O problema está na Estação São Vidal, responsável por bombear água para os bairros José Martins, Cobal, São Vidal, Anselmo Maia e toda a parte central de Mâncio Lima.

O gerente do Depasa em Mâncio Lima, Francisco Carneiro (Deleon) disse que o problema da falta d’agua ocorre devido a uma falha na rede elétrica no município. Deleon explica que a energia que chega até a estação não é suficiente para ligar as bombas.