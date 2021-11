FACÇÃO HOMENAGEIA SEUS MORTOS: uma facção criminosa solta fogos de artifício em homenagem aos membros que foram mortos

- Publicidade-

Por voltas das 18h10 min , desta terça-feira(2), feriado nacional do Dia dos Mortos, membros de uma facção soltaram fogos de artifícios para homenagear membros da organização que já morreram.

A queima de fogos ocorreu no bairro Remanso, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O que eles chamam de Salve, foi também realizado na capital Acreana e ouvido em vários bairros, como bosque, floresta e na parte alta da cidade. A queima de fogos chamou a atenção de populares, que não sabiam o que estavam acontecendo, até serem informados que se tratava de uma homenagem da facão aos seus mortos.